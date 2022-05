Milazzo, l’Asp potenzia il reparto di Chirurgia assumendo altri quattro medici

Chirurgia dell’ospedale di Milazzo. Dopo anni di criticità e segnalazioni di disagio per le carenze di personale medico, è arrivata una importante risposta dell’Asp che ha forse deciso finalmente di comprendere la strategicità della struttura del “Fogliani”.

La direzione sanitaria ha infatti colmato i vuoti d’organico con l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di quattro nuovi medici, tre immessi in servizio nei giorni scorsi e un quarto che prenderà servizio proprio oggi, portando così il numero dei sanitari al completo: otto medici oltre al direttore.

A questo punto per raggiungere tutti gli obiettivi basterebbe un ultimo sforzo con la previsione di altri due dirigenti medici per consentirebbe di poter attuare i turni di guardi attiva, ovvero la presenza fisica di un medico in reparto (dalle 20 alle 8 del mattino nei giorni feriali e di 24 ore nei festivi) e non dietro chiamata in reperibilità come tuttora avviene. Una cosa peraltro non impossibile, anche perché – come fanno notare i sindacati di categoria – il ricorso all’istituto della pronta disponibilità nello stesso contratto è ritenuta un’eccezione da realizzare sono nei casi estremi in cui non è possibile, per ragioni di varia natura, garantire la presenza costante di un medico in reparto.

