Messina, congelato il concorso all’Azienda Papardo

L'Azienda ospedaliera Papardo “congela” a dopo le elezioni, dunque dopo il 26 giugno, il completamento delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 8 assistenti amministrativi e rinvia a dopo le elezioni un secondo concorso per tre posti di collaboratore amministrativo in cui risultano presentate 1500 domande. È l'effetto delle polemiche scaturite dalle denunce dell'ex sindaco Cateno De Luca.

A dar fuoco alle polveri con il solito “impeto” nei giorni scorsi De Luca che passa ai raggi X il concorso per 8 posti da assistente amministrativo dell'azienda Papardo. O meglio i nomi degli ammessi alla prova scritta, che si terrà il 26 maggio, a ridosso delle elezioni amministrative: 105 persone, su 4.600 che avevano presentato domanda. De Luca tira fuori tra i nomi dei 105 selezionati, congiunti di politici ed ex politici. E attacca il Centrodestra, chiedendo lo stop delle procedure. Nessuna replica ufficiale dai vertici del Papardo ma apprendiamo ugualmente che la lista a cui fa riferimento l'ex sindaco non ha valore di graduatoria. A titolo di esempio chi è posto al numero otto non è l'ottavo su 105 in quanto a punteggio ma è l'ottavo per via della prima lettera del cognome che porta. I 105 candidati che hanno passato la preselezione su 500 candidati sono inseriti in ordine alfabetico.

