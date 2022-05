Messina, incontro con i candidati a sindaco sulle politiche culturali in città

Venerdì 13 maggio alle 17.30, presso la sala dell’ex chiesa di Santa Maria Alemanna, si svolgerà il confronto con tutti i candidati a sindaco della città dal titolo “Politiche culturali in città: criticità, prospettive e visioni”. L’evento è voluto ed organizzato dal Dipartimento Artiste e Artisti della SLC CGIL di Messina, da poco costituitosi in città.

“Come Dipartimento abbiamo pensato che fosse necessario ed urgente incontrare pubblicamente coloro che si stanno impegnando a rilanciare questa città per capire la loro visione sul tema - afferma Luigi Tabita, responsabile del Dipartimento - siamo convinti che una città che realizza buone politiche culturali migliori la coscienza civica e produca nuovi indotti infatti. E i dati lo dimostrano ampiamente, investendo 1 euro in cultura vi è un ritorno sul territorio di almeno 4”.

“Dopo due anni di pandemia, la prospettiva che il rilancio della nostra città non riparta dalla cultura non è accettabile - sostiene Antonio Di Guardo segretario Generale della SLC CGIL Messina - troppi artisti figli di questa città sono dovuti emigrare per mettere in pratica le loro capacità. È giusto che la politica si faccia carico della necessità di ridare la giusta importanza all'arte e alla cultura a Messina, quindi ad un futuro migliore per tutti”.

“Abbiamo pensato ad un momento di confronto tra i candidati a sindaco - conclude il Coordinatore Regionale SLC CGIL Gianluca Patanè - che dia modo a tutti, con il rispetto dei tempi ed una corretta moderazione, di poter esporre il proprio programma culturale in un contesto di reciproco ascolto ed in un clima sereno e propositivo. Messina, centro importante di questa isola, si trova a fare i conti con una sfida ad investimenti e cambiamento e noi, come Slc Cgil, intendiamo offrire ai candidati ed alla cittadinanza un momento di incontro che esuli da scontri e guerre ma confluisca in un obiettivo comune: il futuro di questa città”.

