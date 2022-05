I tecnici Amam sono impegnati da questa mattina nella riparazione della condotta che percorre la via Santa Marta e alimenta le zone abitate limitrofe.

Per consentire i lavori in sicurezza, per l’intera durata delle operazioni di ripristino, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dal serbatoio Gonzaga alle zone di Via Santa Marta, Via Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Camaro San Paolo e tutta la parte bassa del Viale Europa.

