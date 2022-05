Milazzo, scambi culturali e buone pratiche per gli allievi del Comprensivo

Il dirigente, i docenti, i genitori e i bambini del plesso Carrubaro dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, alla presenza dell’assessore ai beni culturali Francesco Alesci, hanno accolto un gruppo di docenti delle scuole partners del progetto Erasmus (Programma Erasmus + Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole) “EUROPE: the Puzzle of Diversity”, in particolare delle scuole: 2nd Primary School of Filyro (Grecia), Szent Imre Katolikus Altalanos Iskola és Jo Pásztor Ovoda, Alapfoku Múveszeti Iskola (Ungheria), Blasko-gaskoli Reykholti (Islanda).

Il progetto, che prevede la mobilità di docenti per scambio di buone pratiche e lingua veicolare l’inglese ha come obiettivo la promozione della consapevolezza interculturale, l’uso delle TIC e di metodi digitali innovativi e il recupero e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Il tema che legherà le attività durante la permanenza a Milazzo degli ospiti, riguarda i Miti e le tradizioni della nostra terra. Gli ospiti, in questi giorni, saranno accompagnati a conoscere il nostro territorio a partire dal Castello, l’AMP, Etna e Taormina, Tindari e laghetti di Marinello.

