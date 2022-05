Furci Siculo, collassa il tetto di una vecchia casa sulla statale 114

Il giorno festivo e l’ora hanno evitato che le conseguenze fossero ben peggiori, visto che quel tratto del paese è quotidianamente molto frequentato.

Si sono risvegliati con un crollo in pieno centro abitato ieri mattina i residenti di Furci Siculo. All’alba, infatti, è collassato il tetto di una vecchia abitazione sulla via IV Novembre, la Strada statale 114, probabilmente a causa delle fitte precipitazioni che durante tutta la notte si sono abbattute sulla zona jonica.

Pioggia che ha ulteriormente appesantito la struttura disabitata da tempo, situata sul lato mare dell’arteria al civico 121, tra le vie Oriente e Cristoforo Colombo, già deteriorata e in condizioni fatiscenti.

Il tetto con struttura in legno e tegole (e in parte costituito in lastre) è crollato verso l’interno dell’immobile a due piani, ma calcinacci e mattoni sono finiti anche sul marciapiede e in strada, distaccandosi pure dal prospetto principale che era stato ingabbiato con una rete di protezione, per evitare che parti di intonaco potessero staccarsi finendo sui pedoni. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, né in quel punto della strada si trovavano in sosta veicoli che sarebbero potuti rimanere danneggiati.

