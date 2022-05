Covid a Messina e provincia: due decessi. Gli attuali positivi sono 5.360

Sono 5.360 gli attuali positivi al Covid a Messina e provincia, con 475 casi giornalieri secondo i dati dell’Ufficio per l’emergenza Covid. In città, invece, sono 2.171 gli attuali positivi e 191 i casi in un giorno. Due i decessi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono 119, di cui 12 in terapia intensiva: 73 al Policlinico (7 in rianimazione), 17 al Papardo (5 in rianimazione), 3 al Piemonte, 25 al "Nuovo Cutroni Zodda" di Barcellona e 1 al "Barone Romeo" di Patti.

I dettagli per ogni distretto

Distretto Barcellona Pozzo di Gotto: attuali=754, positivi del giorno=76; distretto Lipari: attuali=114, positivi del giorno=10; distretto Messina: attuali=2461, positivi del giorno=221; distretto Milazzo: attuali=740, positivi del giorno=53; distretto Mistretta: attuali=69, positivi del giorno=1; distretto Patti: attuali=339, positivi del giorno=17; distretto Sant'Agata: attuali=446, positivi del giorno=40; distretto Taormina: attuali=437, positivi del giorno=57.

