Oliveri, il caso Auditorium: pace fatta tra Iarrera e Marano

«Hanno vinto il territorio e i cittadini». Il provveditore agli studi del comparto scolastico provinciale, il prof. Stello Vadalà, spalanca le porte alla concordia e mette la parola fine sul mancato via libera del Consiglio d'istituto del Comprensivo Galilei al progetto per l'Auditorium all'aperto nel cortile esterno della scuola media di Oliveri, che in queste settimane ha registrato non poche polemiche tra il sindaco Francesco Iarrera e la dirigente scolastica Enrica Marano. Pace fatta e obiettivo raggiunto: è emerso questo al termine dell'incontro avvenuto ieri mattina tra Vadalà e il primo cittadino oliverese, con la preside in collegamento telefonico. La posizione di Francesco Iarrera, che aveva addirittura presentato un esposto su scala nazionale al Presidente della Repubblica e alle autorità deputate alla legislazione scolastica, richiedendo le dimissioni della reggente e del suo Consiglio d'istituto, è stata accolta dalla stessa Marano, che a breve si prodigherà con l'organo collegiale per convocare la seduta necessaria a predisporre quanto necessario, così da consentire all'Amministrazione di integrare la documentazione e concorrere per la richiesta di finanziamento - pari a 250mila euro - attraverso il programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020, il cui termine è scaduto nelle scorse settimane (garantita la possibilità di perfezionamento dell'istanza). Un incontro chiarificatore, dove gli attori «si sono venuti incontro, riconoscendo la momentanea incomprensione», ha sottolineato il provveditore.

