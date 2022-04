Turismo sostenibile, l'Area Marina Protetta Capo Milazzo punta sull'accoglienza senza barriere

Condividere buone prassi finalizzate alla realizzazione di un turismo accessibile e alla tutela ambientale e culturale del territorio. L’Area Marina Protetta Capo Milazzo scommette sull’accoglienza “green” senza barriere, e lo fa puntando ancora una volta sulla formazione. Guarda in questa duplice direzione il corso Milazzo in Blu – Blu reception, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Transizione Ecologica, con il patrocinio del comune di Milazzo, dell’Asp e della Fondazione Lucifero e rivolto a 20 operatori del settore alberghiero che operano nella città del capo.

Dopo il successo del primo corso di formazione, finalizzato a formare educatori ambientali pronti a mettere le proprie competenze a servizio delle Aree Protette, si punta adesso specificatamente sul turismo locale. L’obiettivo è - afferma il presidente Giovanni Mangano - fare rete, imparando tutti insieme a trasmettere un’immagine green di Milazzo, allargando a 360 gradi il concetto di accoglienza. Un percorso ambizioso e complesso, articolato in 4 giornate, che vedrà alternarsi in cattedra docenti ed esperti in ambiti tra loro diversi, che vanno dall’accoglienza turistica alla neuropsichiatria infantile, senza trascurare l’analisi di realtà che, come Gigliopoli, rappresentano esempi virtuosi di un concetto di accoglienza che sia rispettoso del territorio e dell’attenzione verso le fasce più deboli.

