Ztl, a Taormina è ormai corsa contro il tempo. Il Comune vuol partire a luglio

Corsa contro il tempo per l'attivazione delle “Ztl”, le zone a traffico limitat, a Taormina in vista dell'estate. La casa municipale ha infatti avviato l'iter per indire una procedura pubblica che potrebbe essere pronto entro la fine del mese e con la quale richiederà la disponibilità di operatori del settore a proporsi per il noleggio dei varchi elettronici da approntare in centro storico nell'ottica del transito veicolare da consentire soltanto ai residenti e agli autorizzati. In tal senso l'Esecutivo ha deciso, quindi, di non dare seguire alla manifestazione di interesse che era stata avviata nel settembre del 2021 e che si è ritenuto, all'esito della stessa, non abbia avuto un risultato confacente alle aspettative del Comune. Quella procedura che, comunque, non era vincolante e che non obbligava l'ente a portare a termine l'iter, va quindi in archivio esattamente come in precedenza era stato accantonato anche il project financing che era partito nel 2018 ed al quale la Giunta non ha dato seguito anche per alcune previsioni ritenute non compatibili con il territorio di Taormina come i 700 stalli di strisce blu che si erano allora ipotizzati.

Quando siamo ormai entrati nella fase finale del mese di aprile, i tempi sono decisamente stretti e tenendo conto che deve ancora essere espletata la relativa procedura che sta per essere indetta dal Comune, potrebbe anche concretizzarsi una soluzione in extremis con le “Ztl” a partire da luglio e, quindi, poi ad agosto, nel periodo di massimo afflusso in termini di presenze in città.

In quei due mesi, tra l'altro, è atteso in città l'assalto di circa 4.000 persone a sera che raggiungeranno la città per assistere agli spettacoli al Teatro Antico e che si andranno ad aggiungere ai vari turisti ed avventori già presenti sul territorio.

Per bypassare il problema delle lungaggini burocratiche e delle varie autorizzazioni all'attivazione delle “Ztl” si punterà sull'individuazione di una società che possa mettere a disposizione un sistema "chiavi in mano", già autorizzato e collaudato in altre città. Ovviamente in questi casi c'è bisogno del nulla osta del Ministero dell'Interno per le telecamere, mentre il Comune necessiterebbe, in ogni caso, anche del parere della Soprintendenza ai Beni culturali.

L'idea della Giunta guidata dal primo cittadino Mario Bolognari è quella di provare a mettere in atto una “Ztl” abbastanza snella con tre varchi, già individuati all'altezza della Via Cappuccini, sulla Circonvallazione (all'incrocio “Mediterranee”) e davanti all'ingresso della galleria Kitson (poco distante dalla cassa del parcheggio Porta Catania).

Non è stata ancora scartata l'ipotesi di integrare altri due varchi, che sarebbero posizionati presso il Lumbi e all'incrocio tra il parcheggio Porta Pasquale e la Via Fontana Vecchia, anche se al momento prevale l'orientamento verso una partenza con tre soli varchi.

© Riproduzione riservata