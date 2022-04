Addio al prof. Antonio La Torre, Messina piange uno dei giuristi più importanti

Il prof. Antonio La Torre, uno dei più eminenti magistrati, giuristi e intellettuali che Messina abbia avuto nella sua storia, è scomparso nella giornata di domenica all’età di 94 anni (era nato il 1° marzo del 1928). Nel dicembre del 1998, dopo una già prestigiosa carriera che lo aveva visto tra l’altro procuratore generale a Messina, venne nominato dal plenum del Csm procuratore generale della Corte di Cassazione, al vertice dell’ordinamento giudiziario italiano. A Messina fu anche consigliere e poi presidente della Corte d’appello, e in Cassazione prima consigliere, poi presidente di sezione e quindi presidente aggiunto. Alla carriera in magistratura affiancò sempre quella accademica dell’insegnamento universitario, come libero dicente di Diritto delle assicurazioni e incaricato di Diritto assicurativo nel nostro ateneo, poi docente di Diritto civile nell’Università Lumsa di Roma, e componente della Commissione nazionale per la riforma del Codice della navigazione.

È stato autore, tra l’altro, di oltre un centinaio di pubblicazioni a carattere giuridico e umanistico che hanno spaziato in varie discipline, ed a lui si devono anche fondamentali sentenze in materia di Tangentopoli. Decine i premi che gli sono stati conferiti in tutta Italia per la sua prestigiosa carriera e opera di divulgazione giuridico-scientifica, primo tra tutti quello dell'Accademia dei Lincei, il Premio internazionale per il Diritto delle assicurazioni.

Nel marzo del 2000 smise la toga a 72 anni ma proseguì intensamente nella fervida attività pubblicistica non soltanto in campo giuridico, tornando a vivere nella sua Messina, città alla quale era molto legato, soprattutto al mare che la bagna. Ma i suoi libri - ci piace ricordare su tutti nel 2008 il prezioso volume “Cinquant’anni col diritto” e nel 2019 “Responsabilità e Assicurazione” -, non erano soltanto per gli addetti ai lavori, perché gli argomenti trattati a prima vista ostici con il suo stile e la sua prosa divenivano comprensibili a tutti, e costituivano in realtà dei veri e propri “manuali di vita”.

