Terme Vigliatore, proposte rateizzazioni alle imprese creditrici

La Giunta Cipriano ha fissato le linee guida per le proposte relative alla decurtazione e alle rateizzazioni da sottoporre alle imprese che vantano crediti dal Comune di Terme Vigliatore. La proposta approvata dall’Esecutivo rientra in uno dei passaggi propedeutici all’annosa questione legata alla rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale, ancora oggi sotto la lente d’ingrandimento della Sezione regionale della Corte dei conti.

Nonostante le rassicurazioni ricevute in merito alla deroga per il termine ultimo per la presentazione, in scadenza alla fine del prossimo mese di maggio, altrettanti segnali positivi sono giunti anche dalla possibilità concessa all’Ente di rifarlo di sana pianta piuttosto che rimodularlo. Se in prima istanza la possibilità di rimodulare il Piano relativo all’arco temporale 2017-2027 era stata concessa in virtù del nuovo mandato amministrativo, dopo il rigetto protocollato dall’organo contabile durante la precedente gestione municipale, adesso è tempo di scongiurare il dissesto con alcune manovre assolutamente utili e imprescindibili.

Una di questa, infatti, passa dall’individuazione dei debiti cosiddetti “potenziali”, che sono le risultanze di sentenze esecutive, ma anche e soprattutto da quelli riferiti all’elenco delle imprese che ancora oggi bussano alla porta del Comune per ricevere quanto dovuto. Da qui l’elenco delle proposte approvate su indirizzo degli uffici di Ragioneria, formulate anche grazie al supporto della ditta esterna incaricata alla redazione del Piano, la Centro studi Area Sud, che dovrà accompagnare l’Ente lungo l’iter di salvataggio delle casse pubbliche.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata