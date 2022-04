Vescovi di Messina positivi al covid, la Messa Crismale slitta di due settimane

Rimandata a giovedì 28 aprile alle 10, la celebrazione della messa crismale, che si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, la mattina del giovedì santo, a causa della positività al Covid-19 dell’arcivescovo mons. Giovanni Accolla e del suo ausiliare mons. Cesare Di Pietro. La celebrazione, nella quale i sacerdoti rinnovano le promesse del loro ministero e vengono benedetti gli oli santi - del crisma (usato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e nella consacrazione di vescovi e sacerdoti, delle chiese degli altari, del calice e delle campane), dei catecumeni e degli infermi - può essere presieduta solo dal pastore della chiesa locale o, in sua vece, da un altro vescovo. Nel 2020 a causa del lockdown, la messa crismale per l’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela era stata celebrata nel mese di maggio.

