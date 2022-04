Visita del presidente Mattarella, divieti di sosta e transito in via Garibaldi e nelle strade vicine

Domani, mercoledì 13, dalle ore 14 alle 24, e comunque sino a cessata esigenza, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta e collocazione di idonea segnaletica stradale verticale, sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Minutoli e viale Boccetta, su entrambi i lati di via Argentieri, nel tratto compreso tra le vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, su entrambi i lati di via Gasparro, nel tratto compreso tra le vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, su entrambi i lati delle vie Pozzoleone, Casalaina e Aspa; e il divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere, nelle vie Gasparro, nel tratto compreso tra le vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, Argentieri, nel tratto compreso tra le vie Cavalieri della Stella, Pozzoleone, Casalaina e Aspa.

Il provvedimento è stato disposto in occasione della cerimonia della Fondazione “Bonino Pulejo” presso il Teatro Vittorio Emanuele, cui presenzierà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

