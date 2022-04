Tortorici, falso in concorso: assolti in Appello l’ex sindaco Rizzo Nervo e gli assessori

Sono stati assolti in Appello, perché il fatto non costituisce reato, l’ex sindaco di Tortorici Carmelo Rizzo Nervo, primo cittadino dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2019, e gli assessori di due delle giunte municipali da lui guidate, Rosario Contiguglia, vicesindaco di quegli esecutivi, Sebastiano Conti Mica, Antonella Foti, Valentina Rosaria Parasiliti, Giuseppe Galbato Muscio ed Enrico Talamo, accusati delle ipotesi di falso in concorso.

I fatti oggetto delle imputazioni si riferiscono in particolare alla predisposizione dei bilanci di previsione relativi agli anni 2012 e 2014, sui quali all’epoca vi fu anche un esposto da parte della minoranza consiliare.

Nel primo caso l’imputazione riguardava Rizzo Nervo, Contiguglia, Conti Mica, Foti e Parasiliti, poiché, secondo l’accusa, avrebbero attestato falsamente la sussistenza di elementi tali da consentire una previsione di entrata ritenuta non veritiera pari a 800.000 euro che sarebbe dovuta derivare dal taglio della legna di un’area boschiva di Piano Pomare, nonostante, secondo l’accusa, il parere contrario degli organi tecnici del Comune.

Per questa imputazione, in primo grado, il giudice del Tribunale di Patti Marialuisa Gullino, con sentenza del novembre 2021, aveva condannato gli imputati ad un anno e due mesi di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ed al pagamento delle spese.

