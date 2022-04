Taormina apre le braccia ai turisti. Più parcheggi dal prossimo 10 luglio

Il piano parcheggi, per affrontare la sfida della stagione estiva a Taormina, stavolta partirà in anticipo, e c'è già una data: manca soltanto l'ufficialità ma è il 10 luglio prossimo la giornata in cui si conta di dare al via alla strategia di accoglienza a pieno regime dei visitatori che raggiungeranno la capitale del turismo siciliano.

Da quella data si intende cioè attivare anche il piazzale di Piano Porto, preso in affitto dal Comune di Taormina per la stagione estiva come accadde nel 2019 e che garantirà 450 posti aggiuntivi per accogliere le auto in città.

Se tre anni fa, tuttavia, il periodo in cui fu attivato il Piano Porto fu dal 21 luglio sino a fine agosto, stavolta il progetto del Comune di Taormina e di Asm è quello di rendere operativo Piano Porto già dal 10 luglio e sino al 10 settembre. Taormina si prepara a quello che sarà l'assai probabile assalto “mordi e fuggi”, con tanti turisti di prossimità che raggiungeranno la località ionica nei mesi estivi. Stavolta, come ha evidenziato il sindaco Mario Bolognari, che nelle scorse ore ha incontrato il direttore generale di Asm Nunzio Priolo, per organizzare le strategie, «Taormina non si farà trovare impreparata».

L'obiettivo è quello di evitare i disagi che si sono verificati la scorsa estate e per questo si è deciso di ampliare la dotazione complessiva dei posti delle auto a disposizione dell'utenza che arriveranno ad almeno duemila unità, conteggiando i parcheggi Lumbi e Porta Catania (entrambi gestiti da Asm), Porta Pasquale (in carico a Palazzo dei Giurati) e adesso l'addizione che sarà rappresentata dal piazzale di Piano Porto.

Sarà l'Azienda servizi municipalizzati a gestire l'area da luglio a settembre e verrà applicata una tariffa fissa per l'utenza di 5 euro, ovvero 4 euro più 1 euro di ticket (analogamente quindi al balzello già applicato dal 2006 anche a Lumbi e al Porta Catania). Asm collegherà tramite servizio di bus navetta l'area di Piano Porto con il centro turistico sino alla via San Pancrazio, consentendo così uno spostamento senza difficoltà alle persone che in pochi minuti avranno modo di raggiungere il “salotto” di Taormina.

Si tratta di un movimento che si registrerà in estate per lo più a partire dalle ore pomeridiane e poi sino alla sera, quando diversa gente si recherà agli spettacoli al Teatro Antico per assistere ai vari eventi di un ricco calendario in programma per tutto il periodo estivo.

L'incremento della dotazione di posti auto per l'estate dovrebbe consentire anche il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul territorio evitando, al contrario degli anni passati, che nelle serate di gran pienone le macchine debbano essere lasciate in sosta su uno dei due lati della via Garipoli.

E soprattutto per quest'estate dovrebbe scattare la Zona al traffico limitato, che permetterà poi l'accesso al centro storico soltanto ai mezzi dei residenti e autorizzati.

