Covid a Messina e provincia, 11.660 attuali positivi. In aumento ricoveri e terapie intensive

Un altro giorno con numeri in calo per quanto riguarda i contagi Covid a Messina e provincia. Secondo i dati dell’ufficio commissariale, infatti, gli attuali positivi sono 11.660 e 613 casi giornalieri. Lieve calo anche in città, con 4.713 attuali positivi e 267 casi in un giorno.

Non si sono registrare vittime nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono aumentati a 155, di cui 21 (+2) in terapia intensiva, così suddivisi: 92 al Policlinico (19 in rianimazione), 17 al Papardo (2 in rianimazione), 5 al Piemonte, 7 all’Irccs e 34 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG.

© Riproduzione riservata