Covid a Messina e provincia: quasi 13 mila i positivi. Sette i decessi

Resta alto il numero dei contagi Covid a Messina. La soglia degli attuali positivi a Messina e provincia sfiora le 13 mila unità: 12.997 e 1.016 casi in un giorno. In città: 5.337 attuali positivi e 414 casi giornalieri. In totale sette le persone decedute nelle ultime 24 ore

Ricoveri reparti covid

Azienda Ospedaliera Papardo = 18

'NUOVO CUTRONI ZODDA' BARCELLONA = 35

Azienda Osp. Univ. G. Martino = 91

PRESIDIO OSPEDALIERO PIEMONTE = 6

IRCCS Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' = 6

Ricoveri in terapia intensiva

TERAPIA INTENSIVA - Azienda Osp. Univ. G. Martino = 18

TERAPIA INTENSIVA - Azienda Ospedaliera Papardo = 4



© Riproduzione riservata