Covid a Messina e provincia: oltre 13 mila attuali positivi e 2 decessi. Stabili le terapie intensive

Continua il calo, pur lieve, dei casi Covid a Messina e provincia: secondo i dati dell’Ufficio Commissario Covid Messina sono 13.246 gli attuali positivi in tutto il territorio e 985 i casi giornalieri. Stesso trend in città, dove gli attuali positivi sono 5.339 e 351 casi in un giorno.

I decessi sono registrati sono 2, mentre i ricoveri sono 151, di cui 23 in terapia intensiva e così suddividi: 83 al Policlinico (16 in rianimazione), 24 al Papardo (7 in rianimazione), 5 al Piemonte, 6 all’Irccs e 33 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG.

© Riproduzione riservata