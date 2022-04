Covid a Messina e provincia, 13.594 gli attuali positivi e 2 decessi

Sono 13.594 gli attuali positivi e 1.402 i casi in un giorno a Messina e provincia secondo i dati dell’Ufficio Commissario Covid Messina. In città, invece, gli attuali positivi sono 5.601, mentre 505 i casi giornalieri.

I dati per distretto

Distretto Messina: attuali positivi 6394, positivi del giorno 586

Distretto Lipari: attuali positivi 135 positivi del giorno 12

Distretto Sant'Agata: attuali positivi 1264 positivi del giorno 153

Distretto Patti: attuali positivi 1328 positivi del giorno 184

Distretto Milazzo: attuali positivi 1915 positivi del giorno 186

Distretto Barcellona P.G.: attuali positivi 1592 positivi del giorno 166

Provincia di Messina: attuali positivi 13594 positivi del giorno 1402

Distretto Mistretta: attuali positivi 342 positivi del giorno 22

Distretto Taormina: attuali positivi 624 positivi del giorno 93

Comune di Messina: attuali positivi 5601 positivi del giorno 505

Sono due i decessi, mentre i ricoveri sono 152, di cui 23 in terapia intensiva, così suddividi: 84 al Policlinico (16 in rianimazione), 24 al Papardo (7 in rianimazione), 5 al Piemonte, 6 all’Irccs e 33 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG.

