Rimane sopra quota 13mila il numero degli attuali positivi a Messina e provincia. Gli ultimi dati riportano 628 nuovi casi, dei quali 299 quelli registrati in città.

Per quel che riguarda i ricoveri: al Papardo sono 24 (di cui 5 in terapia intensiva), 15 al Cutroni Zodda di Barcellona, 82 al Policlinico (13 in intensiva), 5 al Piemonte, 6 all'Irccs Neurolesi. Due i decessi.

