Avis Messina, domani raccolta straordinaria di sangue all'ospedale Piemonte

L'Avis non si ferma. In questi giorni all'ospedale Piemonte di Messina l’Associazione Volontari Italiani del Sangue sta cercando di avvicinare tantissime persone. Prima i sanitari, con il personale interno, ma il messaggio è rivolto a tutta la popolazione.

“Il nostro compito è quello di far comprendere l'importanza della donazione – sottolinea l’Avis - e soprattutto abbiamo cercato di far capire che non bisogna essere un supereroe per salvare una vita”.

E così, domani, lunedì 28 marzo, a bordo dell’autoemoteca dell’associazione, che si troverà all'interno dell'ospedale Piemonte, sarà possibile effettuare la donazione.

L'invito a donare il sangue è rivolto a tutto il personale dell’ospedale, ma l’obiettivo, insieme all'Ircss Bonino Pulejo Piemonte, è quello di lanciare un messaggio a tutti sull'importanza di questo semplice gesto.

© Riproduzione riservata