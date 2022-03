Milazzo, anomala "bassa marea" in Marina Garibaldi

A Milazzo, in Marina Garibaldi abbassamento anomalo del livello del mare. Dalla foto emerge come il livello del mare sia almeno 25 centimetri più basso del livello medio "normale". Il fenomeno perdura da almeno tre giorni. Sembra che ci sia bassa marea eppure siamo in un momento in cui le tabelle di marea indicano che "non ci dovrebbe essere bassa marea".

Sembra escluso che il fenomeno possa essere legato alle normali maree perché è da diversi giorni che queste rocce non tornano ad essere sommerse dall'acqua come normalmente dovrebbe accadere con l'alternarsi delle maree. Il fenomeno è stato riscontrato anche in altre parti della Sicilia e d'Italia.

Addirittura in alcuni luoghi della Sicilia sono emersi degli scogli che non erano mai usciti fuori dall'acqua a memoria d'uomo. "Non c'è da allarmarsi ma aspettiamo notizie dagli istituti scientifici che stanno studiando il fenomeno", afferma il biologo Carmelo Isgro.

