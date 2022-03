Messina-Catania, l'area di servizio “Barracca Ovest” rimarrà ancora in balìa dei vandali

Rimarrà una landa desolata, in balìa dei vandali, l'area di servizio “Barracca Ovest” sull'autostrada A18 Messina-Catania, a S. Teresa di Riva. È infatti andata deserta la gara bandita lo scorso anno dal Consorzio per le autostrade siciliane per l'affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei servizi oil, ricarica elettrica e attività collaterali shop/C-Store/dar sottopensilina. L'obiettivo era quello di rimettere in funzione l'autogrill e il distributore di carburante, chiusi nel 2015, e la stazione di servizio era stata inserita nella procedura da 164,3 milioni di euro che riguardava sei strutture sull'A18.

“Barracca Ovest”, che occupa una superficie totale di 10.633 metri quadrati, con 4.240 metri quadrati di aree verdi, fabbricati che si estendono per 397 metri quadrati e 16 parcheggi, era stata mandata in appalto come Lotto 6 per l'importo di 6.690.522 euro, dato ricavato dal fatturato servizi oil/non oil dell'anno 2015, di cui 5.734.733 euro per i primi dodici anni e 955.788 euro per eventuali ulteriori due anni di rinnovo. Ma nessun operatore del settore si è fatto avanti, evidentemente ritenendo non conveniente l'operazione, e così la commissione di gara nominata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili non ha potuto far altro che prenderne atto. Il lotto 5, ossia la stazione “Barracca Est” attualmente aperta, era stata messo a gara per la cifra di 22.110.830 euro ed è stato invece aggiudicato alla “Kuwait Petroleum Italia”.

Quello che un tempo era punto di riferimento per quanti percorrono l'A18 in direzione Catania, visto che è l'unica stazione di servizio tra Messina e Taormina per chi arriva in Sicilia, continuerà quindi a rimanere chiuso. E continuano a susseguirsi, di conseguenza, gli assalti dei teppisti, che hanno ormai mandato in frantumi tutti i vetri sul perimetro esterno della struttura, distrutto i bagni, divelto i controsoffitti, gli impianti e le attrezzature all'interno, mentre l'area esterna è avvolta da erbacce e cumuli di rifiuti e le recinzioni perimetrali e i cancelli sono spariti e chiunque può accedervi.

La chiusura del maggio 2015, per volontà della società Autogrill, ha portato al licenziamento o alla collocazione in altre sedi fuori dalla Sicilia di otto dipendenti, mentre altre sei unità trovavano impiego nel distributore di carburante Tamoil, la cui attività si fermò poco prima. Nel gennaio 2020 l'area “Barracca Ovest” è stata utilizzata per girare alcune scene della serie tv Sky “Anna” di Niccolò Ammaniti, regista che cercava un'area desolata e abbandonata e ha individuato nell'ex autogrill la location perfetta. Poi è calato nuovamente il sipario e l'obiettivo di realizzare un'area di servizio concettualmente nuova, un luogo di maggiore accoglienza per i viaggiatori, sicuro ed efficiente, con una gamma di attività di ristoro più ampia, servizi collaterali, di assistenza e commerciali più estesi, rimane solo sulla carta.

