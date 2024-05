Arrestato a Mistretta un venditore ambulante che nascondeva la droga tra cipolle e aglio

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno così arrestato – in flagranza di reato - un venditore ambulante palermitano di 41anni, già noto alle Forze dell’Ordine anche per reati specifici.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia mentre si trovava alla guida della sua station wagon in giro per il paese. Durante le operazioni di controllo, l’individuo ha mostrato un atteggiamento insofferente che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed effettuare una perquisizione sulla persona e sul veicolo. Nel bagagliaio dell’autovettura, ben occultata tra un cospicuo quantitativo di cipolle e agli, i militari dell’Arma hanno trovato 10 panetti di hashish, in confezioni sottovuoto, del peso complessivo di oltre un chilogrammo.

L’uomo è stato pertanto condotto in caserma, laddove i Carabinieri hanno formalizzato il suo arresto. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Ultimate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.