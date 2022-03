Vulcano, sabato 9 aprile esercitazione della Prot. civile. Sarà provato piano di evacuazione dall'Isola

Adesso c’è il crisma dell’ufficialità: si terrà sabato 9 aprile, a Vulcano, l’esercitazione nazionale di Protezione civile consistente nella prova di evacuazione dei circa 800 abitanti dell’isola.

Si terrà dalle 7 alle 14 e vedrà impegnati, unitamente agli isolani, le varie componenti della Protezione civile nazionale, regionale e locale, le forze dell’ordine, la Croce rossa e mezzi aerei, navali e terrestri. Si testerà, così quanto previsto dal piano di Protezione civile, in caso di grave emergenza causata da eruzione del vulcano o da emissioni considerevoli di gas. Intanto l’ultimo bollettino sullo stato di attività del vulcano, emesso dall’INGV, evidenzia come le temperature delle fumarole site sul bordo craterico mostrano valori stabili (in media 385°C) e confermano il protrarsi della anomalia termica.

