Messina, ritardi al porto di Tremestieri: l'allarme della Uiltrasporti

"Siamo altamente preoccupati dai ritardi sull’avanzamento dei lavori al nuovo porto di Tremestieri che in diverse occasioni avevamo preannunciato e che ad oggi risultano solo al 25% di avanzamento ma non possiamo esimerci dal far rilevare come negli scorsi mesi i nostri campanelli di allarme siano spesso stati snobbati dall’ex amministrazione De Luca che evidentemente badava più alla propaganda che alle reali situazioni del cantiere", dichiara la Uiltrasporti Messina.

"Questa organizzazione invece è fortemente preoccupata dello stato dei lavori di quel sito che rappresenta per il territorio il volano di sviluppo produttivo e occupazionale - continua la nota - e in questo senso siamo fiduciosi che per quanto di competenza l’Autorità di sistema portuale dello Stretto sarà elemento di garanzia per la necessaria continuità del progetto. In tal senso alcuni interventi, economici e strutturali, sono evidentemente necessari e siamo certi che l’Adsp stia già attenzionando la situazione perché il rischio è non solo il blocco dei lavori ma anche perdere, senza interventi urgenti, quanto fatto finora. Oggi che il Comune di Messina già commissariato non ha più una guida amministrativa politica, il commissario Santoro si faccia carico di aprire sul porto di Tremestieri una conferenza dei servizi affinché si tenga monitorato lo stato dei lavori".

