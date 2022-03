Santo Stefano di Camastra, vendeva cani senza averne la disponibilità

Era da tanto tempo che nel paese della ceramica circolava la voce di un traffico di cani senza però la presenza dei più fedeli amici dell'uomo. Ora finalmente è stata arrestata una donna, in esecuzione di misura cautelare per truffa aggravata. Proponeva in vendita online cuccioli di cane ma truffava i clienti.

Così, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, i carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a una ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, nei confronti di una donna per i reati di truffa aggravata, sostituzione di persona e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Le attività investigative effettuate dai militari dell’Arma hanno permesso di accertare molteplici episodi di truffa, commessi dalla donna su tutto il territorio nazionale, mediante un collaudato “modus operandi” che consisteva nel pubblicare su noti siti internet annunci relativi alla vendita di cuccioli di cani di varie razze, rendendosi irreperibile una volta acquisita la somma pattuita per la vendita mediante bonifico bancario o ricarica Postepay.

Al termine delle formalità di rito la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione con divieto assoluto di utilizzo di strumenti informatici.

Le indagini dei militari mirano ora ad accertare eventuali ulteriori truffe portate a termine con le stesse modalità utilizzate negli episodi venuti alla luce.

© Riproduzione riservata