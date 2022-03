Le Eolie abbracciano i profughi ucraini: a Salina 40 posti letto a disposizione

Anche le Eolie si mobilitano in favore dei profughi ucraini. A Salina i parroci di Santa Marina Salina, Leni e Malfa hanno messo a disposizione, in collaborazione con la Caritas, 40 posti letto, in strutture di proprietà delle parrocchie, per accoglierli a tempo indeterminato. Le tre comunità parrocchiali dell’isola di Salina hanno, inoltre, organizzato, per l’undici marzo, nella chiesa di San Giuseppe a Leni, una Via Crucis, unitamente alla Santa messa e all’adorazione eucaristica, per invocare il dono della pace. A Lipari, l’Associazione onlus “Valentino uno di noi”, così come la locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri, ha intrapreso una raccolta di farmaci, beni di prima necessità e di consumo.

