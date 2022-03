Taormina, rimodulate le tariffe di Asm: sì alla destagionalizzazione

Via libera del consiglio comunale di Taormina alla rimodulazione delle tariffe aziendali di Asm. Accolta, in particolare, la proposta che era stata fatta dall’Azienda Servizi Municipalizzati, per introdurre la stagionalità delle tariffe e differenziare i prezzi nei parcheggi comunali tra il periodo invernale e quello invece estivo. Asm ha proposto, nello specifico, una tariffa ad hoc al Lumbi e al Porta Catania per incentivare la fruizione nei mesi invernali, mentre per i mesi estivi (e i festivi) si è optato per un incremento dei prezzi. Da qui l’attivazione di una tariffa sperimentale invernale per il Lumbi ed il Porta Catania (dal 3 novembre al 24 dicembre e dal 7 gennaio al 31 marzo) per l’intera giornata con un biglietto da 1 euro (oltre all’euro di ticket comunale già in vigore). In estate, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, e nei festivi, scatteranno degli incrementi da 1 euro rispetto agli attuali prezzi.

