Ucraina, mozione del gruppo consiliare Pd: "Messina istituisca un corridoio umanitario per i rifugiati"

Il Gruppo consiliare del PD ha inviato una mozione di indirizzo urgente, a firma dei consiglieri Alessandro Russo, Felice Calabrò, Gaetano Gennaro e Antonella Russo, a sostegno della causa Ucraina.

“Nella mozione – scrivono - oltre a condannare la guerra russa in Ucraina e la forte vicinanza alla comunità ucraina di Messina, vogliamo che la città di Messina istituisca, in sinergia con Anci e con le reti di Terzo Settore e governative, un corridoio umanitario che possa immediatamente accogliere i rifugiati in fuga dall'Ucraina. Che istituisca, inoltre, un albo delle famiglie includenti disposte ad accogliere famiglie o individui in fuga, con particolare riferimento ai bambini e ai soggetti vulnerabili e che venga accelerata il processo di affidamento e adozione internazionale dei minori - concludono - che possano essere in tal modo allontanati dalle zone di guerra e messi in salvo presso le famiglie messinesi”.

