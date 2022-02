Messina, tentano di asportare parti meccaniche da un’auto: due arrestati

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini originari di Catania, già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto e ricettazione.

In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Messina Principale, transitando per le vie del centro della città, hanno notato la presenza dei due soggetti intenti ad armeggiare su un’autovettura parcheggiata in via Duca degli Abruzzi. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i militari dell’Arma si sono avvicinati con discrezione constatando che i due individui stavano tentando di asportare parti meccaniche da un’autovettura in sosta.

Pertanto, dopo averli bloccati, li hanno sottoposti a un controllo di polizia e a perquisizione personale e sul veicolo in uso agli stessi. All’esito della perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno trovato diversi arnesi per lo scasso, tra cui un seghetto a batteria con sei lame di ricambio, nonché tre catalizzatori per motori. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e i due uomini arrestati, in flagranza di reato, per tentato furto e ricettazione.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati portati in camera di sicurezza in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo.

