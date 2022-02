Milazzo, verso un nuovo Piano del trasporto pubblico locale

Rivoluzionare il trasporto pubblico locale per porre fine alle diffidenze, che hanno sempre caratterizzato il rapporto tra i cittadini e l’uso del mezzo pubblico. In tale ottica l’Amministrazione di Milazzo ha dato incarico agli uffici comunali di predisporre gli atti per la redazione di un Piano del trasporto pubblico locale, che possa ottimizzare la gestione del servizio in modo efficiente, efficace e soprattutto eco-sostenibile.

L’opportunità di rivisitare l’intero piano del trasporto pubblico locale e poter indire una gara ad evidenza pubblica per individuare un nuovo soggetto, cui affidare il trasporto pubblico locale. Non va dimenticato che la Regione ha anche ridotto da un anno a questa parte del 20 per cento il programma del servizio da 245 mila chilometri annui a 196, mantenendo però sempre una quota del contributo a carico del Comune. Ciò ha determinato una revisione delle fasce orarie e delle destinazioni generando disagi tra i pochi che usano il bus.

In realtà, nel settore dei servizi su ruote, Milazzo è rimasta ferma agli anni '80 e il trasporto pubblico non ha mai inciso per il miglioramento della qualità della vita. Di contro c’è stato il mutato assetto insediativo della popolazione, che ha fatto registrare un aumento demografico soprattutto nella Piana di Milazzo, situazioni alle quali si è tentato di porre rimedio con rimodulazioni, che però non hanno sortito l’effetto sperato.

