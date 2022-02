Santoro nuovo commissario a Messina, il consenso di De Luca e i dubbi di Calderone

"Oggi è stata ufficializzata la scelta del Commissario e dei suoi più stretti collaboratori e ritengo che la scelta sia caduta su figure di alto profilo. Ho già chiamato l'ing. Santoro per augurargli buon lavoro e offrire la nostra massima disponibilità alla collaborazione. Ho voluto sentire anche l'assessore regionale Marco Zambuto per ringraziare lui e per suo tramite il Presidente della Regione per la scelta. Allo stesso tempo la dirigente regionale Margherita Rizza mi ha riferito che non sussistono motivi per non inserire il Comune di Messina tra quelli che andranno al voto in primavera, orientativamente il 29 maggio. Smentite quindi le illazioni sui possibili effetti della questione del referendum sul comune di Montemare e ogni altra congettura su un commissariamento lungo. Si rassegnino i profeti di sventura e tutti gli sciacalli", questa la dichiarazione dell'ex sindaco Cateno De Luca.

Al contrario, invece, il commissario cittadino di Forza Italia, Tommaso Calderone, esprime forti dubbi sulla nomina: “Sono perplesso, l'ing. Santoro ha poco tempo per dedicarsi alla città. Ho appena depositato un’interrogazione urgente con risposta in Aula per chiedere al Presidente della Regione di rivedere l’iter procedurale che ha condotto alla scelta dell’ing. Leonardo Santoro come Commissario straordinario del Comune di Messina e dei due vice commissari, rispettivamente Mirella Vinci e Francesco Milio. Messina è per dimensioni e importanza la terza città siciliana. Merita la dovuta attenzione amministrativa, che di certo può garantire un funzionario in quiescenza o comunque un soggetto in servizio, che però non ha i gravosi impegni dell’ing. Santoro, il quale è già dirigente generale dell’ufficio speciale per la progettazione, nonché attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino della Regione siciliana. Inoltre, secondo l’Orel (ordinamento degli Enti Locali) all’art. 55 comma 5, la possibilità di nominare un vice commissario piuttosto che un sub commissario – come imporrebbe la norma - è prevista solo per i casi di decadenza o scioglimento del Consiglio comunale, non per le dimissioni del sindaco. Dunque, ritengo che tecnicamente - conclude Calderone - il provvedimento adottato meriti un più ponderato approfondimento per il bene della comunità messinese. Ricordo che tali nomine avranno il compito di traghettare la città alle prossime elezioni amministrative: siano più oculate”.

Plauso per la nomina dell'ing, Santoro e auguri di buon lavoro vengono, invece, dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.

