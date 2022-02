Milazzo, il Comune aderisce al progetto di valorizzazione dei castelli siciliani

Il Comune di Milazzo ha aderito all’associazione promossa da alcune municipalità siciliane per la valorizzazione dei Castelli siciliani. La giunta ha approvato lo schema e l’atto costitutivo per avviare tutte quelle iniziative finalizzate a mettere in rete attività culturali che si svolgono nei castelli di ciascuna città: dal più piccolo a quello più imponente come la cittadella fortificata mamertina.

“L’Amministrazione ha accolto positivamente la proposta del Comune di Castel-buono di partecipazione all’associazione temporanea di scopo (ATS) “Promozione e valorizzazione culturali dei castelli di Sicilia” ¬ ha detto il sindaco Pippo Midi-li ¬– convinti che la sinergia possa permettere di attivare una progettualità finalizzate a condividere iniziative culturali (mostre, rappresentazioni teatrali, rappresentazioni storiche, concerti, eventi enogastronomici etc...) all’interno di ciascun fortilizio, lavorare in sinergia con aziende private nel settore del marketing e della programmazione regionale, nazionale ed europea per accedere a finanziamenti; predisporre progetti di fruizione turistica internazionale che coinvolgano tour operator, associazioni culturali, enti, scuole e singoli cittadini che vogliono vivere un'esperienza culturale e turistica dentro la rete dei castelli”.

