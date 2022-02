Milazzo, Morace: "L'Area marina protetta è una grande conquista"

Sopralluogo del direttore generale di Liberty Lines, Luca Morace all’interno dell’Area marina protetta dove, dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa saranno avviate iniziative ambientali e turistiche. Accompagnato dal direttore commerciale, Nunzio Formica e da altri dirigenti della compagnia di navigazione, Morace è stato accolto dal presidente Giovanni Mangano il quale ha illustrato le attività che sono state poste in essere e la nuova progettualità che sarà avviate anche a risorse europee. “Per Milazzo l’Area marina è una grande conquista e ritengo che potrà dare tanto in termini di sviluppo e di rilancio turistico – ha detto il direttore generale di Liberty Lines - oltre un importante strumento di tutela del nostro territorio. La nostra società intende investire su Milazzo e ritengo che questi luoghi abbiamo grandi capacità di attrazione per i turisti che scelgono le Eolie, ma debbono conoscere le potenzialità di Milazzo, città in grado di assicurare una offerta importante nel settore ambientale, ma anche culturale”. Il sopralluogo ha permesso anche di definire gli ultimi aspetti che porteranno a breve alla installazione della “boa intelligente” nelle acque del promontorio mamertino. Un progetto sperimentale che la compagnia di navigazione ha deciso di portare avanti in sinergia con la start up, “Tourismart”, per la raccolta di dati sulle onde e di parametri ambientali al fine di dare un concreto contributo a ridurre le criticità ed aumentare la qualità dei servizi resi da “Liberty”, intervenendo anche su alcuni aspetti della gestione operativa dei collegamenti marittimi e del loro contesto ambientale. La finalità è quella di “generare elementi di assistenza intelligente per il personale navigante capaci di ridurre il consumo energetico dei mezzi impiegati ed i rischi legati alle condizioni meteo marine di esercizio”.

