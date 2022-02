Covid a Messina e provincia, ancora sei decessi. Il report dell'ufficio commissariale

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Messina ha fornito alcuni dati sulla situazione locale. Ieri sono stati 1.327 i nuovi positivi nella provincia messinese. Nella città capoluogo gli attualmente positivi sono 4.539 mentre in tutta la provincia attualmente ci sono 11.010 contagiati. In città ieri 529 i soggetti risultati positivi al Covid. Sei i decessi nelle ultime 24 ore, mentre in terapia intensiva ci sono ricoverate 21 persone ( 16 al Policlinico e 5 al Papardo). Nei reparti Covid in totale 173 pazienti.

Situazione ricoveri

