Rapina al supermercato di Zafferia, inchiodato da un'impronta

Sembrava una vicenda morta e sepolta, visto che affonda le radici una decina di anni fa, per l’esattezza il 9 ottobre 2012. Ma è bastata una traccia per “riaprire” il caso e contestare a un quarantacinquenne il reato di rapina impropria aggravata. Qualche giorno fa, gli è stato recapitato un avviso di conclusione delle indagini preliminari – con contestuale informazione di garanzia– emesso dal pubblico ministero Roberta La Speme. Che nel capo d’imputazione descrive sommariamente l’accaduto. Il 45enne, in concorso con un complice ancora ignoto, si sarebbe introdotto nel supermercato “Mercati Alimentari” Gruppo Bonina, localizzato in contrada Carruba, salita Zafferia,. «Col volto travisato da un passamontagna nero e imbracciando un fucile», lo avrebbe puntato «ad altezza uomo in direzione del responsabile» dell’esercizio e «dei suoi colleghi, pronunciando la frase “Datimi i soddi, datimi i soddi”». E quindi si sarebbe fatto consegnare, «sotto la minaccia di un danno grave alla vita e/o all’incolumità fisica della persona, l’incasso parziale della giornata di una sola cassa, consistente in 629 euro».

