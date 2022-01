Frana a Ginostra: rocciatori al lavoro per rimuovere i massi

Rocciatori in azione da stamane a Ginostra sull’area interessata dalla considerevole frana dello scorso 23 novembre. L’intervento, predisposto dal Comune di Lipari, ha l’obiettivo di rimuovere i massi rimasti in bilico dopo l’evento franoso e che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

Intanto un'ordinanza di regolamentazione per quanto concerne la radice del molo di Ginostra, in considerazione dello stato di pericolosità del costone roccioso è stata emessa dal comandante del Circomare Lipari, Donato Scolozzi.

