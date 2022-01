Tragedia a Messina, stroncato a 49 anni da un infarto il notaio Francesco Paderni

Non ce l’ha fatta il cuore di Francesco Paderni, 49 anni, apprezzato notaio messinese che esercitava in Calabria, a Locri. Un infarto lo ha colpito sabato sera nella sua villa di Ganzirri dopo essere tornato dal “Tennis club” dove aveva giocato per due ore. Quando si è sentito male, i familiari (in casa c’erano la moglie e una delle due figlie) hanno allertato subito i soccorsi. Ma purtroppo l’ambulanza ci ha messo non meno di 50 minuti per arrivare. Pare che respirasse ancora quando i sanitari sono finalmente giunti sul posto a tentare invano di rianimarlo. Farmaci e massaggio cardiaco non sono bastati. Una tragedia inaccettabile. Francesco Paderni (nipote dell’omonimo e conosciuto notaio) era sposato e aveva due figlie di 19 e 16 anni. Era un grande professionista e una persona amabile. Uno sportivo soprattutto, appassionato di tennis e non solo. La tragica notizia si è diffusa immediatamente tra gli amici e gli appassionati del Circolo del Tennis e Vela dove Francesco giocava spesso. Una notizia che ha lasciato tutti attoniti. I funerali si terranno oggi 24 gennaio alle ore 16 nella Chiesa S. Maria della Lettera di Torre Faro.

© Riproduzione riservata