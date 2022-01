Messina, il duplice omicidio di Camaro: la Procura chiede l’arresto del presunto killer

Un duplice omicidio in un contesto ambientale molto particolare, dove è palese che «chi certo sa di più non abbia voluto parlare». Un duplice omicidio in una viuzza di Camaro San Luigi avvenuto durante le feste di Natale che tassello dopo tassello vede adesso un presunto killer latitante, indagato con l’accusa d’aver sparato all’impazzata con la sua calibro 9per21, il 37enne Claudio Costantino, e un “terzo uomo” apparso sulla scena del delitto che è indagato per favoreggiamento, il 23enne Bartolo Mussillo («ha visto più di quanto ha raccontato»), parente di una delle vittime. È lui, tra l’altro, che con il suo scooter ha accompagnato Cannavò, ferito, all’ospedale Piemonte.

C’è adesso una nuova ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip Fabio Pagana sulla sparatoria del 2 gennaio scorso finita in tragedia. Con la Procura che ha richiesto l’arresto per Costantino con l’ipotesi d’accusa di omicidio ed ha iscritto nel registro degli indagati anche Mussillo, immortalato dalle immagini delle telecamere di zona mentre con il suo scooter arriva sulla scena del delitto pochi secondi dopo il 31enne Giovanni Portogallo e il 35enne Giuseppe Cannavò, che moriranno entrambi, il primo subito e l’altro dopo 8 giorni d’agonia, per le gravissime ferite riportate.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata