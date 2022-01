Covid, a Messina nuovi posti negli ospedali e in clinica

Sono stati nove i decessi in provincia di Messina nella giornata di ieri. Ancora una volta si tratta di un dato più alto della media anche della seconda ondata della pandemia.

Dopo un periodo di circa una settimana in cui i dati dei contagi erano andati via via diminuendo, ieri la curva è tornata a salire. Ieri, in città, il conto dei positivi attuali è salito di 130 unità sino a quota 4729. In provincia sono 11.704, quasi 500 in più di mercoledì.

«Eravamo un po’ più preoccupati per le terapie intensive – dice il commissario ad acta per l’emergenza Covid Alberto Firenze – ma da lunedì ci sarà una buona addizione. Infatti l’ospedale Piemonte metterà a disposizione 9 posti di alta media complessità e quindi passano da 9 a 21, praticamente tutti di sub intensiva. Il Policlinico aumenterà di due unità le terapie intensive». Ma l’ulteriore novità riguarda la sanità privata. Da Palermo arrivano conferme che la clinica San Camillo sia prossima a divenire un Covid Hospital.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata