Messina, un piano della “Cannizzaro” a rischio e chiuso. Caos doppi turni

Più che il Covid, potè il tetto... pericolante. Alla Cannizzaro Galatti una comunicazione del dipartimento servizi tecnici del Comune ha costretto da oggi ai doppi turni diverse classi della scuola primaria. Dieci aule sono state interdette in vista di interventi, prima di verifica e poi edili, per risolvere i problemi che appaiono piuttosto seri. È quello che si deduce dalla nota arrivata ieri alla preside Egle Cacciola, proprio nel primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza, dopo oltre 3 settimane di stop, ordinario e straordinario.

Già il sette dicembre scorso c’era stata una prima interlocuzione fra il Comune e l’istituto a proposito del soffitto del primo piano. Palazzo Zanca aveva chiesto a due ditte esperte di questo tipo di interventi di fare una relazione sulla situazione di quella struttura. La Longobucco Costruzioni e la Cascone Engineering, hanno controllato gli interventi di rafforzamento locale dell’area di via Faranda e le condizioni della struttura lignea della copertura del tetto. Proprio dopo questi accertamenti è emerso che in considerazioni delle condizioni delle capriate «Si ritiene opportuno – si legge nella nota del Comune – ai fini della sicurezza interdire anche il primo piano lato via Faranda e quindi l’intero primo piano, nelle more della verifica dell’indice di vulnerabilità dell’intero fabbricato». Dieci aule sono inutilizzabili, ma la preside ha chiesto al Comune spazi suppletivi. Genitori sul piede di guerra perché da anni si attendeva un intervento per quel tetto e ora un intero piano è chiuso costringendo 300 bambini ai fastidiosi doppi turni.

