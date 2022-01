Capo d'Orlando, tentò di uccidere un vicino di casa: confermata la condanna a 12 anni

La Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione nei confronti di Agostino Galati, 52enne di Capo d’Orlando, chiamato a rispondere dell’accusa di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, ai danni di un vicino di casa. All’udienza dello scorso 12 gennaio i giudici della seconda sezione penale della Corte messinese, presidente Sagone, a latere Arena e Grimaldi, rigettando l'appello proposto della difesa, rappresentata dagli avvocati Alberto Gullino e Maria Giovanna Gorgone, hanno confermato in toto la sentenza emessa in primo grado dal collegio del Tribunale di Patti nel novembre 2020 che prevedeva anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in 1.540 euro oltre iva ed accessori di legge. La Corte d’Appello ha quindi indicato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni. Già nel giudizio di primo grado, a beneficio della parte offesa, costituita parte civile e rappresentata dall’avvocato Alessandro Nespola, era stato riconosciuto il risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e la liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva da 20 mila euro.

