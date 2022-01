Furto con scasso in una tabaccheria di Vulcano: c'è un fermo

Furto con scasso nel corso della notte appena trascorsa, nella rivendita di tabacchi - ricevitoria della famiglia Muscarà a Vulcano Porto. I ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’attività, hanno portato via sigarette e denaro per un valore di circa cinquemila euro. I carabinieri della locale stazione, non appena è stato segnalato il furto, hanno avviato le indagini, acquisendo anche le immagini delle telecamere di video – sorveglianza, ed effettuando il fermo di un non residente.

