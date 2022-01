Tamponi gratis per gli avvocati di Messina: rinnovata la convenzione

Tamponi molecolari gratuiti per gli avvocati messinesi: per rispondere concretamente alle urgenti esigenze emergenziali, è stata appena deliberato eccezionalmente il rinnovo della convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Messina e il laboratorio LifeGene Srl di via Garibaldi, ormai punto di riferimento cittadino per chi deve eseguire il test pcr.

Dai prossimi giorni e fino al 31 marzo 2022 (data di scadenza dello stipulando accordo), gli iscritti dell’Ordine, avvocati e praticanti, sia vaccinati che non vaccinati, potranno effettuare gratuitamente fino a due test (molecolari o sierologici).

“In questo periodo di forte aumento dei contagi nella nostra città, è opportuno offrire un servizio in più ai colleghi. Si tratta di una possibilità concreta - spiega il presidente Domenico Santoro - e utile per chi vuole o deve eseguire una verifica, assolutamente certa, sull’eventuale condizione di positività al covid rispetto ai tamponi rapidi che hanno un margine di errore, e tutelare se stessi e i propri contatti, senza affrontare il normale costo di 50 euro a tampone, oppure nel caso di viaggi o altre necessità per le quali è richiesto per legge un documento di analisi molecolare”.

L’Ordine ha stanziato alcune somme per sostenere la spesa che prevede il costo agevolato di 35 euro per ogni molecolare al posto di 50 euro, che sarà quindi pagato interamente dall’ente.

La decisione è stata presa dal Consiglio dell’Ordine all’unanimità, che è già al lavoro per firmare un protocollo anche con l’Ordine dei farmacisti che riguarda invece i rapidi antigenici.

