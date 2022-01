Messina, il sindaco De Luca conferma: "Da domani scuole in dad sino al 23 gennaio"

Il sindaco Cateno De Luca non si ferma: scuole in dad da domani sino al 23 gennaio. Anzi, almeno sino al 23 gennaio. Il primo cittadino lo ha confermato durante la diretta di stasera: "Sarà didattica a distanza negli Istituti scolastici fatti salvi laboratori e bisogni educativi speciali degli studenti diversamente abili". Accanto al sindaco gli assessori comunali Dafne Musolino e Francesco Gallo. Sulla linea di De Luca anche altri sindaci siciliani come quelli di Catania e di Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina.

La Regione oggi ha deciso di non allungare di altri due giorni le vacanze natalizie e di riaprire da domani le scuole. Molti sindaci si sono opposti e in base a singole ordinanze sulla base dell'articolo 50 del Testo Unico Enti Locali andranno avanti.

Il sindaco De Luca: "A Lagalla dico che non mi adeguo alle disposizioni della Regione. L'Asp mi dice di non aprire, posti letto non ce ne sono più, chi vuole impugnare la mia ordinanza lo faccia pure, io tutelo i miei cittadini".

