Poste Italiane: chiuso l'ufficio di Torre Faro, a Ganzirri è rischio assembramenti

Cinque mesi fa chiudeva l'ufficio postale di Torre Faro, Poste Italiane in un comunicato avvisava i residenti del villaggio marinaro che la chiusura era temporanea che entro maggio 2022 sarebbe stato attivo il nuovo ufficio nei nuovi locali.

"Dalla chiusura - scrivono i componenti del Comitato Messina Nord - abbiamo letto di richieste di ex politici blasonati di un ufficio mobile, ma ad oggi il nulla. Anche noi del Comitato per allevare il disagio avevamo chiesto ad Atm 3 corse specifiche Torre Faro-Ganzirri visto che come comunicato di Poste Italiane l'udienza di Torre Faro si doveva appoggiare all'ufficio di Ganzirri.

Un cittadino di Torre Faro ha anche tentato una raccolta firme on line ma non è andata a buon fine non capiamo perché almeno il 50% dei residenti non hanno firmato questa petizione. Da qualche settimana - continuano - il numero dei contagi nel comune di Messina dilaga e i numerosi assembramenti che si creano fuori la posta di Ganzirri non facilita il fermarsi dei contagi c'è da dire che molti avevano la mascherina FFP2 indossata correttamente altri invece indossavano la mascherina chirurgica lasciando fuori il naso, come se questa parte del corpo non conti!

C'è inoltre l'ufficio di Sant'Agata chiuso da due giorni per sanificazione e si spera domani sia aperto. Registriamo nella giornata di ieri e oggi tantissime persone che attendono anche 2 ore prima di poter entrare all'interno della posta e ovviamente le distanze di sicurezza non sono rispettate.

Il Comitato chiede a Poste italiane di non attendere l'apertura dei nuovi locali e che attivi immediatamente un ufficio mobile così da evitare assembramenti a Ganzirri e limitare i disagi agli abitanti di Torre Faro.

