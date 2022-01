Villafranca, caccia ai fondi Pnrr per il campo “Terre Forti”

Il Comune di Villafranca Tirrena volge lo sguardo al futuro programmando la realizzazione di opere di rigenerazione urbana e di valenza sociale. L'Esecutivo De Marco ha inserito nel contesto del Pnrr, il progetto approvato in linea amministrativa e denominato "Villafranca Tirrena città dello Sport 2030". Si tratta del recupero del campo di calcio “Terre Forti”, in atto gestito dalla società Città di Villafranca, che da molti anni rappresenta la comunità in ambito regionale e in passato anche nazionale. La proposta progettuale è stata quindi presentata alla Città metropolitana di Messina per l'inserimento nel Piano integrato di rigenerazione e resilienza. L'importo complessivo è di 740mila euro. Il progetto, redatto dall'Ufficio tecnico guidato dall'ingegnere Russo e coadiuvato dal geometra Alizzi, prevede la sistemazione delle aree a verde interne ed esterne, compresa quella dei parcheggi a servizio della struttura, e il posizionamento del manto in erba sintetica nel rettangolo di gioco del campo sportivo. Il tutto nell'ottica di ammodernamento dell'intero polo sportivo di cui usufruiscono la società di Calcio, di atletica e di tiro con l'arco e l'intera cittadinanza, anche in considerazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto “Daniele Fagnani” che a breve saranno conclusi.

