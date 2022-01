Emergenza Covid a Taormina, Bolognari: "Probabile rinvio del ritorno a scuola"

Emergenza contagi da Covid a Taormina, dove i casi di positività sono adesso 189. Il contagio ha raggiunto anche nella capitale del turismo siciliano dati senza precedenti e negli ultimi 7 giorni sono stati riscontrati 95 nuovi casi, di cui 28 già comunicati dalle autorità sanitarie e altri 60 verificati dal Comune anche attraverso la segnalazione dei cittadini stessi. Il numero dei positivi, in pochi giorni, è quasi raddoppiato, passando dai 106 del 31 dicembre scorso agli attuali 189. Il sindaco Mario Bolognari si è detto pronto a emettere un’ordinanza per rinviare la riapertura delle scuole in città: "Mi riservo di firmare nelle prossime ore un’ordinanza per rinviare il ritorno a scuola degli alunni. So che non è compito dei sindaci farlo ma si tratta di una situazione di emergenza. Abbiamo chiesto la didattica a distanza. Se arriverà un provvedimento del Governo entro domenica sera che rinvierà di qualche settimana le lezioni in presenza, ne prenderemo atto e andrà bene, altrimenti abbiamo concordato con gli altri sindaci di tutta la provincia, la chiusura per esigenze straordinarie di carattere igienico-sanitaria di tutte le scuole perché la situazione è veramente preoccupante".

